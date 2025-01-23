Единая система автостраховки ОСАГО между Беларусью и РФ заработает с 1 апреля 2025 года, пишет Sputnik.by.
В сообщении сказано, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, касающиеся системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках Союзного государства (подробнее — здесь). Однако в полном объеме система начнет работать с 1 апреля 2025 года.
Напомним, что ОСАГО — российский полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Говорится, что он будет представлять из себя электронный документ, который расширяет действие на всю территорию Союзного государства. Кроме того, сказано, что покрытие на Беларусь или Россию не будет по умолчанию включаться во все полисы ОСАГО. Так, при оформлении страховки для легковых автомобилей придется доплатить более 3000 российских рублей, или более 100 рублей (по курсу НБРБ на 23 января 2024 года) в рамках предусмотренного тарифного коридора.
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