Имена самых известных новосибирцев появились на интерактивной карте мира

В последние годы технологии и искусство все чаще пересекаются, и одним из ярких примеров этого взаимодействия стал новый онлайн-глобус под названием Notable People. Этот проект предлагает пользователям возможность путешествовать по миру, не покидая своего дома. Однако вместо привычных названий городов на карте отображаются имена знаменитостей, родившихся в тех или иных местах. Чем более известна личность, тем крупнее её имя на карте.
В числе самых известных новосибирцев, представленных на глобусе, оказался Андрей Звягинцев — российский кинорежиссёр и сценарист. Его имя занимает одно из самых заметных мест на карте благодаря его достижениям в киноиндустрии. Звягинцев является обладателем главного приза Венецианского кинофестиваля и лауреатом Каннского кинофестиваля. Кроме того, он дважды номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за свои работы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).
Ещё одной выдающейся фигурой, представленной на глобусе, стал Александр Карелин — легендарный борец классического стиля. Он трижды становился олимпийским чемпионом, девять раз завоевывал титул чемпиона мира и 12 раз — чемпиона Европы. Карелин также является 13-кратным чемпионом СССР.
Не менее значимой фигурой является Олег Георгиевич Постнов — российский писатель Ещё один представитель Новосибирска — Артем Овечкин, пятикратный чемпион России в индивидуальной шоссейной велогонке.