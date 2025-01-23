Имена самых известных новосибирцев появились на интерактивной карте мира

В последние годы технологии и искусство все чаще пересекаются, и одним из ярких примеров этого взаимодействия стал новый онлайн-глобус под названием Notable People. Этот проект предлагает пользователям возможность путешествовать по миру, не покидая своего дома. Однако вместо привычных названий городов на карте отображаются имена знаменитостей, родившихся в тех или иных местах. Чем более известна личность, тем крупнее её имя на карте.