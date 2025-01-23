Новосибирские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на уроки в метель

Школьники Новосибирской области обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с жалобами о том, что, несмотря на метель и непогоду в регионе, занятия в школе не отменяют. Дети сообщают, что сильный ветер открывает окна учебных классов и долетает до входных дверей.
— Шла в школу, ветром впечаталась в забор. В здании окна сами по себе открывались, ветер долетал до входных дверей в класс. Ещё и град был. Когда он летел в лицо, было ощущение, будто легла на иголки, — говорится в обращении.
Сама Екатерина Мизулина отметила, что такие письма холодно даже читать. С жалобами на обучение в непогоду к общественному деятелю обратились жители не только Новосибирской области, но и Тюменской, Курганской, Свердловской областей и ЯНАО.