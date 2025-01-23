Стало известно, как решаются проблемы детей-мигрантов в Новосибирске

«Я тесно сотрудничаю с диаспорами, с консульствами. Иногда получается, что депортируют родителей или одного из родителей, а ребенка оставляют здесь. Либо когда у мамы нет гражданства, а ребенок рожден в РФ. Решаем совместно, что делать дальше в таких случаях», — рассказала Надежда Болтенко.