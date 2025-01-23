Омск попал в топ-10 перспективных регионов для трудоустройства

При расчётах учитывались следующие параметры: соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и «Хочу переехать» (по данным hh.ru), прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы (по данным Росстата).