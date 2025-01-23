Омск попал в топ-10 перспективных регионов для трудоустройства

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы hh.ru.
В лидерах здесь Амурская область, которая получила 77,4 балла. На второй и третьей позиции Республики Татарстан и Башкортостан — 77,3 балла и 76,53 балла. Омская область расположилась на 9-м месте, получив 74,76 балла.
При расчётах учитывались следующие параметры: соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и «Хочу переехать» (по данным hh.ru), прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы (по данным Росстата).
Москва оказалась на 66-й строчке рейтинга из-за более высокой, чем в большинстве других регионов, конкуренции за рабочие места.
Напомним, что в 2024 году в Омске, по данным «Авито», выросло количество вакансий «для студентов». Самую высокую зарплату могут предложить в сфере транспорта, самую низкую — в продажах.
Также мы писали о том, что средняя зарплата в Омске превысила 65 тысяч рублей.