Управление ЗАГС: Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости

Об этом на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ рассказала глава ведомства Эльвира Ахметова.
«Тем не менее стоит отметить, что цифра зарегистрированных актов о рождении чуть меньше, чем годом ранее — на 3,3%», — отметила докладчица.
Ахметова также подчеркнула, что Татарстан демонстрирует положительную статистику по многодетности. Количество семей с тремя и более детьми увеличивается непрерывно с 2008 года. По данным Минтруда РТ, в республике проживают свыше 55 тыс. многодетных семей. При этом за последние 12 лет их количество выросло в два раза.
«Это является положительным результатом реализации мер по социальной поддержке материнства и многодетных семей в республике, а также важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для его дальнейшего роста», — уверена глава Управления ЗАГС РТ.
В республике увеличивается количество рождений четвертых и последующих детей. На свет появились 313 двойняшек и одна тройня. Из общего числа рожденных в прошлом году малышей 39% детей — первенцы, 33% — вторые дети в семье, 19% — третьи, более 8% — четвертые.