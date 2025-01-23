Управление ЗАГС: Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости

Ахметова также подчеркнула, что Татарстан демонстрирует положительную статистику по многодетности. Количество семей с тремя и более детьми увеличивается непрерывно с 2008 года. По данным Минтруда РТ, в республике проживают свыше 55 тыс. многодетных семей. При этом за последние 12 лет их количество выросло в два раза.