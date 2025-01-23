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Мэр Кухарев заявил о замене высокопольного транспорта в Минске

Глава Мингорисполкома высказался про замену высокопольного транспорта в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Владимир Кухарев во время выездного приема граждан в администрации Партизанского района, который прошел 22 января, заявил о замене высокопольного транспорта в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».

Он обратил внимание на то, что в 2025 году запланировано купить 44 электробуса, а также 90 троллейбусов с автономным ходом для более удобного передвижения пассажиров.

— Высокопольные модели, которые сейчас курсируют по улицам Минска, заменим на более комфортные аналоги, — подчеркнул глава Мингорисполкома.

Кстати, «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.

Кроме того, минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января.

А еще в Беларуси назвали реальную стоимость выезда бригады скорой помощи, отопления и проезда.

Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 23 января.