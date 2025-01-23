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Сына красноярского застройщика Владимира Егорова не выпустили из СИЗО

Железнодорожный районный суд Красноярска не выпустил из СИЗО младшего сына владельца строительной компании «Сибиряк» Антона Егорова.

Источник: AP 2024

Судья принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО Антон Егоров останется еще на 2 месяца, до 27 марта.

Напомним, бывший директор «Красноярской дорожно-строительной компании» (КДСК) Антон Егоров подозревается в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. По версии следствия, он подписывал акты и справки, в которые были внесены невыполненные работы. На основании этих отчетов завод оплатил договор на 98 миллионов рублей. Похищенными деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Сейчас КДСК находится в стадии банкротства.

Антон Егоров является младшим сыном учредителя ООО «УСК Сибиряк» Владимира Егорова, который также сейчас находится в СИЗО по двум уголовным делам о мошенничестве при строительстве автомобильной развязки на Северном шоссе и жилого комплекса в Лесосибирске. Отметим, в 2021 году также задерживали старшего сына Егорова — Константина — в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве при строительстве краевой клинической больницы.