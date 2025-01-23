Сына красноярского застройщика Владимира Егорова не выпустили из СИЗО

Антон Егоров является младшим сыном учредителя ООО «УСК Сибиряк» Владимира Егорова, который также сейчас находится в СИЗО по двум уголовным делам о мошенничестве при строительстве автомобильной развязки на Северном шоссе и жилого комплекса в Лесосибирске. Отметим, в 2021 году также задерживали старшего сына Егорова — Константина — в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве при строительстве краевой клинической больницы.