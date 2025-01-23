Трофейную технику стран НАТО покажут в Хабаровске ко Дню Победы

Огромное количество мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Хабаровске — об этом рассказали в ходе совещания, состоявшегося в администрации города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего в план включено 62 различные активности.
По информации пресс-службы мэрии столицы региона, впервые проведут акцию «Живая история». В ходе её проведения на городских экранах будут транслироваться истории, рассказанные ветеранами войны. Ещё одной новинкой станет акция «Портрет Героя», благодаря которой на открытых площадках краевого центра все желающие смогут узнать о людях, внёсших свой вклад в дело Великой Победы.
— В числе интересных событий также выставка трофейной боевой техники стран блока НАТО — она пройдёт на смотровой площадке у Дома офицеров Восточного военного округа. На экспозиции представители администрации города проведут вручение юбилейных медалей, посвящённых празднованию победы в Великой Отечественной войне, — сказал заммэра Хабаровска Антон Ярошенко.
Помимо этого, в честь знаменательного события планируется увеличить число участников уже традиционной праздничной акции «Майский вальс» — до 400 человек. Также на площади Славы в Хабаровске проведут церемонию посвящения в ряды «Юнармии». В рамках данного мероприятия там же высадят памятную аллею.
Отметим также, что в ходе совещания главой города было предложено в течение всего юбилейного года присваивать новым улицам имена ветеранов Великой Отечественной войны, являющихся Героями Советского Союза. Также особое внимание уделят шефскому закреплению ветеранов за предприятиями и организациями города.
Что касается праздничного убранства города, то с 8 по 10 мая в Хабаровске разместят 306 одноцветных флагов и смонтируют иллюминацию. Не забудут и про порядок — в день проведения мероприятий в местах массовых гуляний установят 11 контейнеров для сбора мусора и 30 кабин биотуалетов. В течение апреля будут покрашены урны и скамейки, установлены цветочные конструкции с вазонами в виде объёмных букв и цифр «ПОБЕДА 80».
— Кроме того, запланированы проверка технической готовности праздничной иллюминации и замена перегоревших ламп, демонстрация лазерного шоу на городских прудах, — сообщил заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
Напомним, ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал проведение в Хабаровске парада Победы над милитаристской Японией и 80-летия со дня окончания Второй Мировой войны.