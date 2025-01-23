Трофейную технику стран НАТО покажут в Хабаровске ко Дню Победы

Что касается праздничного убранства города, то с 8 по 10 мая в Хабаровске разместят 306 одноцветных флагов и смонтируют иллюминацию. Не забудут и про порядок — в день проведения мероприятий в местах массовых гуляний установят 11 контейнеров для сбора мусора и 30 кабин биотуалетов. В течение апреля будут покрашены урны и скамейки, установлены цветочные конструкции с вазонами в виде объёмных букв и цифр «ПОБЕДА 80».