В Хабаровске лакомства для животных превратили в экспортный хит

Экспортный успех начался осенью 2024 года, когда хабаровское предприятие приняло участие в бизнес-миссии в Беларуси. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) помог компании найти партнёров в Казахстане. Во время переговоров одной из международных гостиничных сетей требовался продукт, подходящий для постояльцев с животными, и лакомства хабаровского производителя идеально соответствовали требованиям.