В Хабаровске лакомства для животных превратили в экспортный хит

В Хабаровском крае компания из Хабаровска впервые вышла на экспорт, начав поставки кормов и лакомств для животных в Казахстан, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уникальная продукция, в составе которой мясные компоненты и дальневосточные эндемики, привлекла внимание торговых сетей и гостиниц для постояльцев с питомцами.
Экспортный успех начался осенью 2024 года, когда хабаровское предприятие приняло участие в бизнес-миссии в Беларуси. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» краевой Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) помог компании найти партнёров в Казахстане. Во время переговоров одной из международных гостиничных сетей требовался продукт, подходящий для постояльцев с животными, и лакомства хабаровского производителя идеально соответствовали требованиям.
«Первая тестовая партия включала 1,5 тысячи медальонов из девяти наименований. Казахстанские партнёры оценили продукты с высоким содержанием мясных компонентов, после чего мы получили заказ на 7 тысяч штук», — сообщила Светлана Бакуменко, представитель компании.
К настоящему времени компания работает над расширением линейки экспортной продукции. Помимо медальонов в ассортимент добавятся крокеты с горбушей, сельдью и другими видами тихоокеанской рыбы.
По словам директора Центра поддержки экспорта Хабаровского края Анны Тимячевой, услуга по поиску иностранных партнёров становится всё более востребованной среди местных предпринимателей:
«Это отличный инструмент для выхода на зарубежный рынок. Мы помогаем компаниям определить целевые страны, найти партнёров, провести переговоры и подготовить экспортные контракты. Это не только возможность найти покупателя, но и получить ценный опыт работы с международными рынками».
За 2024 год услугой воспользовались 8 компаний региона. Четыре из них уже заключили контракты с партнёрами из Казахстана и Беларуси, а две другие ведут переговоры.
Познакомиться с условиями поддержки можно на сайте Центра или обратившись лично по адресу: ул. Истомина, 51а, кабинет 705.