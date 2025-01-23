В Омске поймали курьера мошенников, который обманул аферистов

Бабушку обманули по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерка, спасая свою дочь, собрала все свои сбережения (100 тысяч рублей) и отдала их курьеру. После этого омичка позвонила своей дочери и узнала, что никакой аварии не было. Она поняла, что связалась с мошенниками, и обратилась в полицию.