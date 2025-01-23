В Омске поймали курьера мошенников, который обманул аферистов

УМВД России по Омской области сообщило о задержании курьера мошенников, который забрал деньги у пенсионерки.
Бабушку обманули по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерка, спасая свою дочь, собрала все свои сбережения (100 тысяч рублей) и отдала их курьеру. После этого омичка позвонила своей дочери и узнала, что никакой аварии не было. Она поняла, что связалась с мошенниками, и обратилась в полицию.
Правоохранители задержали курьера, им оказался 18-летний житель Октябрьского округа. Парень нашёл предложение работы в интернете, но не стал отдавать мошенникам деньги, а оставил их себе. На них омич купил отечественный автомобиль, в котором жил несколько дней. В нём его и задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что супружеская пара из Омска отдала мошенникам почти 8,5 миллионов рублей. Муж и жена решили заработать прибавку к пенсии, а в результате остались с большими долгами. В полицию обратилась 66-летняя омичка. Женщина рассказала, что работает специалистом по правовой и кадровой работе. Вместе с мужем они решили подработать на бирже.