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В Омске поймали курьера мошенников, который обманул аферистов

18-летний парень теперь отправится в тюрьму.

Источник: ГУ МВД

УМВД России по Омской области сообщило о задержании курьера мошенников, который забрал деньги у пенсионерки.

Бабушку обманули по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерка, спасая свою дочь, собрала все свои сбережения (100 тысяч рублей) и отдала их курьеру. После этого омичка позвонила своей дочери и узнала, что никакой аварии не было. Она поняла, что связалась с мошенниками, и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали курьера, им оказался 18-летний житель Октябрьского округа. Парень нашёл предложение работы в интернете, но не стал отдавать мошенникам деньги, а оставил их себе. На них омич купил отечественный автомобиль, в котором жил несколько дней. В нём его и задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что супружеская пара из Омска отдала мошенникам почти 8,5 миллионов рублей. Муж и жена решили заработать прибавку к пенсии, а в результате остались с большими долгами. В полицию обратилась 66-летняя омичка. Женщина рассказала, что работает специалистом по правовой и кадровой работе. Вместе с мужем они решили подработать на бирже.