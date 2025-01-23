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Тысячи жителей Сальска остались без электричества утром 23 января

На 17 улицах Сальска экстренно восстанавливают подачу электричества.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 января жители нескольких улиц в Сальске временно остались без электричества. Это случилось из-за технологического нарушения сети, говорится в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Частичное отключение произошло в 8:22. Обесточенными оказались участки улиц Кирова, Первомайской, Ленина, Буденного, Московской, Железнодорожной, Пушкина, Ворошилова, Заводской, Красная, Таганрогской, Февральской, Октябрьской, Кирова, Серова.

Отключения также зафиксировали в переулках Буденного и Петровском. Восстановить подачу энергоресурса пообещали в течение трех часов. Подключение должны выполнить без предупреждения.