Тысячи жителей Сальска остались без электричества утром 23 января

Утром 23 января жители нескольких улиц в Сальске временно остались без электричества. Это случилось из-за технологического нарушения сети, говорится в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Частичное отключение произошло в 8:22. Обесточенными оказались участки улиц Кирова, Первомайской, Ленина, Буденного, Московской, Железнодорожной, Пушкина, Ворошилова, Заводской, Красная, Таганрогской, Февральской, Октябрьской, Кирова, Серова.
Отключения также зафиксировали в переулках Буденного и Петровском. Восстановить подачу энергоресурса пообещали в течение трех часов. Подключение должны выполнить без предупреждения.