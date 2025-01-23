В Иркутской области стоимость куриных яиц оказалась самой высокой в Сибири

Иркутскстат представил индексы потребительских цен в регионах Сибирского федерального округа в декабре 2024 года. Как стало известно КП-Иркутск, в Иркутской области зафиксировали самую высокую цену на десяток куриных яиц — 127 рублей, меньше всего платили жители Алтайского края — 104 рубля. Минимальный набор продуктов питания для жителей региона обойдется в 7 316 рублей (дороже всего в Хакасии — 8 171, дешевле в Омской области — 6 080).
Килограмм огурцов можно купить в регионе за 294 рубля, а это значительно дешевле, чем в Красноярске (338 рублей) и в Республике Хакасия (302 рубля). Килограмм помидор в Приангарье продают за 323 рубля, а в Хакасии и Тыве — от 332 до 365 рублей. Также в регионе недешевые яблоки — 205 рублей за килограмм, дороже только в Тыве (228 рублей).
По стоимости проезда на общественном транспорте Иркутская область на третьем месте. За один билет в среднем нужно отдать 36,42 рубля. Дороже только в Красноярске (42 рубля) и Новосибирске (39 рублей).
Стоимость коммунальных услуг в регионе ниже, чем в остальных округах. Взнос за капитальный ремонт — 7,99 (дороже всего в Новосибирске — 15 рублей, дешевле в Тыве — 7,35 рубля). За холодную воду нужно заплатить 50,12 рубля, а за горячую — 128. За отопление — 1721 рубль (самое дорогое на Алтае — 3 409, самое дешевое в Кемеровской области — 1623).
Фото: Иркутскстат. Фото: Иркутскстат. Фото: Иркутскстат. Фото: Иркутскстат.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что продукты подорожали на 1,4% в Иркутской области в декабре 2024.