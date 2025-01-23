В Иркутской области стоимость куриных яиц оказалась самой высокой в Сибири

Килограмм огурцов можно купить в регионе за 294 рубля, а это значительно дешевле, чем в Красноярске (338 рублей) и в Республике Хакасия (302 рубля). Килограмм помидор в Приангарье продают за 323 рубля, а в Хакасии и Тыве — от 332 до 365 рублей. Также в регионе недешевые яблоки — 205 рублей за килограмм, дороже только в Тыве (228 рублей).