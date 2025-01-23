Профсоюз сказал, может ли наниматель вызвать на работу с больничного или отпуска

По словам Парафенюк, если наниматель просит вернуться из отпуска на работу раньше, то необходимо учитывать тот факт, что сотрудника можно отозвать лишь с его согласия. Она пояснила, что отказ от досрочного выхода на работу не является нарушением трудовой дисциплины, уточнив, что никаких взысканий с сотрудника в указанном случае применять нельзя.