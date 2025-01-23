Профсоюз сказал, может ли наниматель вызвать на работу с больничного или отпуска

Профсоюз сказал, может ли наниматель вызвать на работу с больничного или из отпуска. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Илона Парафенюк.
Специалист назвала вопросы, с которыми жители Минска чаще всего обращаются к профсоюзным правовым агентом. Среди них оказался вопрос, связанный с тем, может ли наниматель вызвать на работу во время отпуска.
По словам Парафенюк, если наниматель просит вернуться из отпуска на работу раньше, то необходимо учитывать тот факт, что сотрудника можно отозвать лишь с его согласия. Она пояснила, что отказ от досрочного выхода на работу не является нарушением трудовой дисциплины, уточнив, что никаких взысканий с сотрудника в указанном случае применять нельзя.
Кроме того, минчане интересовались, есть у нанимателя возможность требовать выйти на работу во время больничного.
— У нанимателя такого права нет, — заявила главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов.
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