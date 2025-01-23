Сироты из Омской области смогут бесплатно приватизировать жилье

Положительное решение о приватизации принимается Омским центром кадастровой оценки и технической документации в течение двух месяцев после подачи документов. В 2024 году центр уже одобрил и передал на оформление в Росреестр 175 договоров передачи жилья в собственность для детей-сирот. А за последние годы 922 льготника уже воспользовались правом на приватизацию.