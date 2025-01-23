Сироты из Омской области смогут бесплатно приватизировать жилье

Омские сироты могут воспользоваться правом приватизировать жилье, ранее переданное им в качестве социального. Речь идет об имуществе, которое предоставляется сиротам по договору соцнайма. В прошлом году таким правом воспользовались 175 детей-сирот.
Для рассмотрения заявления необходимо собрать пакет документов и получить согласие специальной межведомственной комиссии. Специалисты рассматривают каждый случай индивидуально и при условии, что сирота хорошо адаптируется к самостоятельной жизни, дают положительное заключение о возможности оформления квартиры в собственность.
После приватизации сироты становятся полноправными собственниками квартиры или дома и могут распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Законом предусмотрено, что срок передачи жилья в собственность не должен превышать пяти лет.
Положительное решение о приватизации принимается Омским центром кадастровой оценки и технической документации в течение двух месяцев после подачи документов. В 2024 году центр уже одобрил и передал на оформление в Росреестр 175 договоров передачи жилья в собственность для детей-сирот. А за последние годы 922 льготника уже воспользовались правом на приватизацию.
Ранее мы писали, что 80 сирот из Омска обратились к Александру Бастрыкину с жалобой на невозможность получить положенное им по закону жилье.