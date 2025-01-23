Обвиняемый в мошенничестве вице-премьер Башкирии пробудет под стражей до конца зимы

В начале прошлого месяца Басманный районный суд постановил заключить Марзаева под стражу до 30 ноября. Сторона защиты подала три апелляции, но суд не стал их удовлетворять. Кроме того, в инстанции было зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения чиновнику до 28 февраля.