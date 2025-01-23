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Во Владивостоке на Аллилуева начали возводить новую подпорную стену

На участке от Аллилуева, 5 до Жигура, 26 ограничено движение транспорта и парковка.

Источник: Администрация Владивостока

В районе дома № 5 по улице Аллилуева во Владивостоке сегодня, 23 января, начались дорожные работы. Об этом проинформировали в мэрии.

Как ранее писала «Комсомольская правда — Дальний Восток», здесь возводят новую подпорную стену взамен разрушенной. Она будет выполнена из бетонных блоков, ее протяженность составит 13 метров, а высота — 5 метров. Новая стена должна быть готова до конца февраля.

На участке от Аллилуева, 5 до Жигура, 26 ограничено движение транспорта и парковка. Организован объезд — по улицам Котельникова, Жигура, Паровозной и Аллилуева.

Горожан и гостей микрорайона призывают проявить терпение и с пониманием отнестись к временным неудобствам. А также выстраивать альтернативные маршруты с учетом обстоятельств и не мешать строителям.