Во Владивостоке на Аллилуева начали возводить новую подпорную стену

Как ранее писала «Комсомольская правда — Дальний Восток», здесь возводят новую подпорную стену взамен разрушенной. Она будет выполнена из бетонных блоков, ее протяженность составит 13 метров, а высота — 5 метров. Новая стена должна быть готова до конца февраля.