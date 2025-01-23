На южном участке МСД завершено строительство эстакады

Кроме того, движение также открыли на новом участке улично-дорожной сети длиной около трех километров и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе. В свою очередь, для пешеходов обустроили два перехода, адаптированные для использования маломобильными группами населения, сказал Десятков.