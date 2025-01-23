Профсоюз: минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара

Профсоюз сообщил, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара. Подробности озвучили в Минском городском объединении профсоюзов, передает агентство «Минск-Новости».
В организации уточнили, что если жители Минска увидели значительное увеличение цен на определенные товары, их плохое качество, а также нехватку некоторых продуктов или же ограниченный ассортимент, то они смогут сообщить об этом в приемную. Звонки будут приниматься 23 января с 14.00 до 17.30 по указанному телефону: +375 (29) 35−000−32. Сказано, что все замечания и предложения будут проанализированы.
Тем временем профсоюз сказал, может ли наниматель вызвать на работу с больничного или отпуска.
Кстати, санстанция среагировала на видео с воробьями в кулинарии минского гипермаркета.
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