Профсоюз: минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара

В организации уточнили, что если жители Минска увидели значительное увеличение цен на определенные товары, их плохое качество, а также нехватку некоторых продуктов или же ограниченный ассортимент, то они смогут сообщить об этом в приемную. Звонки будут приниматься 23 января с 14.00 до 17.30 по указанному телефону: +375 (29) 35−000−32. Сказано, что все замечания и предложения будут проанализированы.