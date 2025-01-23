Бастрыкин поручил провести проверку из-за голого нижегородца на Берёзовской

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за мужчины, разгуливающего голым по подъезду в доме на улице Берёзовской в Нижнем Новгороде. О результатах проверки доложит руководитель нижегородского СУ СК Айрат Ахметшин. Об этом сообщается в группе «Следственный комитет Российской Федерации» во Вконтакте.
— В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина совершает противоправные действия в доме, где проживает. Соседи неоднократно обращались в правоохранительные органы, но мер до сих пор не принято, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина неоднократно нарушал общественный порядок, создавая конфликтные ситуации с соседями. Все его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Напомним, что жителя Нижегородской области уличили в растлении детей. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, череда таких случаев произошла в январе 2025 года в Балахне. Местный житель приводил в свою квартиру подростков и всячески развращал их.