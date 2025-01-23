Бастрыкин поручил провести проверку из-за голого нижегородца на Берёзовской

— В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина совершает противоправные действия в доме, где проживает. Соседи неоднократно обращались в правоохранительные органы, но мер до сих пор не принято, — говорится в сообщении.