ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Три узбекских вуза впервые вошли в рейтинг Times Higher Education, попав в число самых престижных университетов мира.
По данным Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) вошел в группу 301−400 по естественным наукам и в категории 501−600 по инженерному делу.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) расположился в группе 601−800 среди естественно-научных и математических вузов мира, а Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) — в группе 601+ среди педагогических университетов и 1001+ по информатике и программированию.
«Эти достижения свидетельствуют о том, что в последние годы система высшего образования в Узбекистане, включая инженерную, как результат внимания к точным и естественным наукам, получает признание не только на национальном, но и на международном уровне», — говорится в сообщении Минвуза.
Рейтинг «Times Higher Education» включает 11 категорий. Эксперты организации оценивают университеты по качеству преподавания, перспективам студентов и выпускников и другим параметрам.
Список самых престижных естественно-научных университетов мира возглавили Калифорнийский университет, Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт (MIT). Лидеры рейтинга лучших IT-вузов — Оксфорд, Кембридж и MIT.