Разработан чип для раннего обнаружения метастазов

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Ученые из Красноярска разработали чип для выявления опухолевых клеток в крови для ранней диагностики различных видов рака. Об этом сообщает пресс-служба федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
«Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого разработали конструкцию миниатюрного проточного чипа с днк-аптамерами (одноцепочечные молекулы ДНК — прим. ТАСС) для выявления опухолевых клеток в крови. Устройство может стать важным инструментом для ранней диагностики различных видов рака. Это изобретение может упростить и улучшить его раннюю диагностику», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы научного центра, микрофлюидные чипы традиционно используются для сортировки и отбора здоровых клеток при ЭКО. «Однако ученые из Красноярска решили применить этот подход для обнаружения опухолевых клеток в кровотоке. Они разработали чип из двух пластин термопластика полиметилметакрилата. Этот материал обладает прозрачностью, биосовместимостью и простотой модификации, а также хорошо изучен для возможности массового производства.. Чип работает следующим образом: опухолевые клетки попадают в реакционную камеру, где они взаимодействуют с аптамерами и “садятся” на стенки камеры», — пояснили в пресс-службе.
Работа чипа была протестирована на модельной культуре клеток рака молочной железы. «Опухолевые клетки начинали стабильно прикрепляться к поверхности, покрытой аптамерами при скорости потока менее 2 микролитров в минуту. Они удерживались достаточно прочно и не отрывались от поверхности канала даже при повышении скорости потока до 200 микролитров в минуту», — говорится в сообщении.
По словам научного сотрудника лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Кирилла Лукьяненко, к плюсам оптических аптасенсоров относится упрощенная технология производства и низкая стоимость. «В перспективе надо уменьшить высоту канала для увеличения вероятности контакта клеток с поверхностью чипа, разработать метод оценки эффективности связывания раковых клеток и провести эксперименты на образцах крови онкологических пациентов для выявления в них циркулирующих опухолевых клеток», — пояснил Лукьяненко.