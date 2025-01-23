Разработан чип для раннего обнаружения метастазов

По данным пресс-службы научного центра, микрофлюидные чипы традиционно используются для сортировки и отбора здоровых клеток при ЭКО. «Однако ученые из Красноярска решили применить этот подход для обнаружения опухолевых клеток в кровотоке. Они разработали чип из двух пластин термопластика полиметилметакрилата. Этот материал обладает прозрачностью, биосовместимостью и простотой модификации, а также хорошо изучен для возможности массового производства.. Чип работает следующим образом: опухолевые клетки попадают в реакционную камеру, где они взаимодействуют с аптамерами и “садятся” на стенки камеры», — пояснили в пресс-службе.