Женщина в Пермском крае не пускала пожилую мать в их общую квартиру

Спустя некоторое время пенсионерка решила отдать свои квадратные метры внуку и заселиться в одну из комнат в унаследованной от мужа квартире. Когда пожилая женщина сообщила об этом дочери, та наотрез отказалась пускать мать. Суд встал на сторону владелицы доли, подтвердил её права и постановил женщине впустить пенсионерку в квартиру. Выполнить решение инстанции помогли судебные приставы.