Женщина в Пермском крае не пускала пожилую мать в их общую квартиру

Жительница Пермского края не пускала свою пожилую мать в их общую квартиру, сообщает региональное ГУФССП.
Семейный конфликт между дочерью и её пожилой матерью случился в Добрянке. После смерти главы семьи женщинам досталась трёхкомнатная квартира, которая была разделена на две равных доли. 46-летняя жительница Добрянки заселилась в помещение, а её родственница продолжала жить в отдельной квартире.
Спустя некоторое время пенсионерка решила отдать свои квадратные метры внуку и заселиться в одну из комнат в унаследованной от мужа квартире. Когда пожилая женщина сообщила об этом дочери, та наотрез отказалась пускать мать. Суд встал на сторону владелицы доли, подтвердил её права и постановил женщине впустить пенсионерку в квартиру. Выполнить решение инстанции помогли судебные приставы.
«Во избежание штрафных санкций гражданка не стала препятствовать проведению исполнительных действий. Под контролем судебных приставов она передала матери ключи от квартиры и предоставила ей для проживания изолированную комнату», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Приставы также напомнили 46-летней женщине, что если решение суда будет нарушено, то женщине будет грозить ответственность.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что судебные приставы Пермского края помогли получить компенсацию ребёнку, который едва не лишился зрения из-за одноклассника. 13-летний мальчик пострадал во время урока, когда сверстник кинул ему в глаз стержень от шариковой ручки.