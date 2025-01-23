Геомагнитные бури ожидаются в Ростовской области 24 и 25 января

Небольшие изменения магнитосферы возможны с 15 до 18 часов и с 21 часа до полуночи пятницы, но с наступлением субботы активность начнет резко усиливаться. Магнитная буря ниже уровня G-1 продлится с 12 часов ночи до 3 часов утра, а более сильная буря начнется с 6 часов утра и сохранится до полудня. После этого возмущения будут постепенно утихать.