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Геомагнитные бури ожидаются в Ростовской области 24 и 25 января

Магнитная буря в Ростовской области превысит уровень G-1.

Источник: Комсомольская правда

24 и 25 января 2025 года в Ростовской области ожидаются очередные геомагнитные возмущения, в отдельные периоды они будут превышать уровень G-1 и Кр-индекс 5. Такой прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Небольшие изменения магнитосферы возможны с 15 до 18 часов и с 21 часа до полуночи пятницы, но с наступлением субботы активность начнет резко усиливаться. Магнитная буря ниже уровня G-1 продлится с 12 часов ночи до 3 часов утра, а более сильная буря начнется с 6 часов утра и сохранится до полудня. После этого возмущения будут постепенно утихать.

Метеозависимым людям, которые страдают от перепадов магнитосферы, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать. Добавим, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.