Нижегородцы раскритиковали работавшего 12 лет без отпуска мужчину

Жители Нижнего Новгорода не поддержали мужчину, который 12 лет трудился без отпуска. Комментарии горожан появились в социальных сетях.
Напомним, что после увольнения нижегородец не получил компенсацию за то, что много лет не ходил в отпуск. Тогда он обратился в прокуратуру, которая и помогла восстановить справедливость. После вмешательства надзорного ведомства мужчина получил от работодателя более 2 млн рублей.
Судя по комментариям в соцсетях, у большинства нижегородцев поступок земляка вызвал непонимание. При этом некоторые горожане рассказали о подобных случаях на их работе.
«Хотя бы раз в год нужно отдыхать. Я на год еду в Москву, работаю, а летом в отпуск. Хотя у нас работает сотрудница, она уже работает 50 лет и в отпуск не ходила ни разу», — прокомментировал пользователь.
«Стоили ли эти 2 миллиона того…?» — рассуждают прочитавшие новость горожане.
Ранее мы писали, что 12% нижегородцев вернулись на работу после праздников с плохим настроением.