Бастрыкин заинтересовался замерзающей в жилом доме Воронежа пенсионеркой

Ранее в активисты рассказывали о том, что 84-летняя узница фашистских лагерей с сентября живет в доме без отопления на Краснознаменной, 167. В здании 1910 года постройки неисправны системы канализации и отопления. Также в доме разрушаются несущие конструкции, протекает кровля, а в помещениях образовалась плесень. В результате жильцы дома, среди которых пожилая женщина, вынуждены проживать в небезопасных условиях.