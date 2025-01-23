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Бастрыкин заинтересовался замерзающей в жилом доме Воронежа пенсионеркой

Узница концлагеря живет в здании 1910 года постройки.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав воронежской пенсионерки. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в четверг, 23 января.

Ранее в активисты рассказывали о том, что 84-летняя узница фашистских лагерей с сентября живет в доме без отопления на Краснознаменной, 167. В здании 1910 года постройки неисправны системы канализации и отопления. Также в доме разрушаются несущие конструкции, протекает кровля, а в помещениях образовалась плесень. В результате жильцы дома, среди которых пожилая женщина, вынуждены проживать в небезопасных условиях.

Региональный СКР уже возбудил уголовное дело по факту нарушения прав жильцов. О результатах его расследования теперь будут докладывать Бастрыкину.

СК