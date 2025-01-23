Ученые из Красноярска создали чип для ранней диагностики рака

Красноярские ученые создали чип для ранней диагностики рака. Об этом сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.
Разработана конструкция миниатюрного проточного чипа с ДНК-аптамерами для выявления опухолевых клеток в крови. Внутри устройства имеется камера шириной 1,5 мм и длиной около 18 мм, внутри которой заключены аптамеры — небольшие одноцепочечные молекулы ДНК или РНК. Опухолевые клетки попадают в реакционную камеру, где они взаимодействуют с аптамерами и садятся на стенки камеры.
Работа чипа была протестирована на модельной культуре клеток рака молочной железы.
Исследователи считают, что в случае дальнейшего развития устройство может стать важным инструментом для ранней диагностики онкологических заболеваний.
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