Ученые из Красноярска создали чип для ранней диагностики рака

Разработана конструкция миниатюрного проточного чипа с ДНК-аптамерами для выявления опухолевых клеток в крови. Внутри устройства имеется камера шириной 1,5 мм и длиной около 18 мм, внутри которой заключены аптамеры — небольшие одноцепочечные молекулы ДНК или РНК. Опухолевые клетки попадают в реакционную камеру, где они взаимодействуют с аптамерами и садятся на стенки камеры.