Цех по первичной переработке мяса открыли в Эхирит-Булагатском районе

— Идея строительства такого необходимого и важного предприятия вынашивалась давно и вот, наконец, была реализована. Во время открытия гости прошлись по цеху и узнали о технологическом процессе, начиная с поступления скота и до окончательной переработки, — ранее отметил мэр района Геннадий Осодоев.