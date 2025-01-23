Цех по первичной переработке мяса открыли в Эхирит-Булагатском районе

В поселке Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района 18 января состоялось торжественное открытие цеха по первичной переработке мяса. Как стало известно КП-Иркутск, в помещении установили сертифицированное оборудование, которое необходимо для производства натуральных мясных полуфабрикатов. Помимо этого при строительстве предусмотрели комнаты для персонала и ветеринара.
— Идея строительства такого необходимого и важного предприятия вынашивалась давно и вот, наконец, была реализована. Во время открытия гости прошлись по цеху и узнали о технологическом процессе, начиная с поступления скота и до окончательной переработки, — ранее отметил мэр района Геннадий Осодоев.
Объект должен упростить работу сельскохозяйственного кооператива и расширить географию поставок мяса. А значит, продукцию будут продавать не только в поселке, но и в соседних районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники обманывают жителей Иркутской области через платформу Сферум.