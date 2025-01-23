Дорогами в Мирном под Симферополем заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с состоянием дорог в селе Мирное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В социальных сетях появилась публикация. Она касалось плохого состояния дорог в Мирном. Этот пост увидели в прокуратуре. В связи с этим ведомство начало проверять то, как соблюдается законодательство при ремонте дорог.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных за содержание дорог должностных лиц и соблюдению прав жителей», — говорится в сообщении.