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Омичи смогут оставить старое название остановки «Учхоз»

В мэрии Омска решили изменить правила голосования за новое название остановки «Учхоз».

В мэрии Омска прислушались к мнению горожан и изменили правила голосования за выбор названия остановки «Учхоз». Власти решили перезапустить голосование и включить кроме двух предыдущих вариантов еще один — оставить старое название.

Изменить условия голосования в мэрии решили после того, как омичи стали активно комментировать пост и предлагать добавить вариант для выбора, который бы оставлял все как есть. Многие горожане крайне негативно отнеслись к идее вообще переименовывать остановку.

В первом варианте голосования омичи должны были выбрать из двух вариантов — «Микрорайон Малиновский» и «Парк на Королева». Теперь появился еще третий — «Оставить “Учхоз”.

Голосование с новыми вариантами доступно по ссылке. Оно завершится в ночь на 1 февраля 2025 года.