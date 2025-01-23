За неделю в Башкирии взлетели цены на маргарин, яблоки и гречку

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 13 по 20 января маргарин подорожал на 2,17%. На этой неделе его средняя цена составила 242,41 рублей. Также жителям республики на 2,06% больше придется отдать за яблоки (средняя цена — 124,73 рубля) и на 1,86% за гречневую крупу-ядрицу (53,85 рубля).