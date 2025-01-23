За неделю в Башкирии взлетели цены на маргарин, яблоки и гречку

В Башкирии за неделю подорожали маргарин, яблоки и гречка. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 13 по 20 января маргарин подорожал на 2,17%. На этой неделе его средняя цена составила 242,41 рублей. Также жителям республики на 2,06% больше придется отдать за яблоки (средняя цена — 124,73 рубля) и на 1,86% за гречневую крупу-ядрицу (53,85 рубля).
Однако на этой неделе на 2,99% подешевели огурцы (средняя цена — 249,48 рубля), на 2,06% — куриные яйца (99,54 рубля), на 2,02% — свекла (42,50 рублей).
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