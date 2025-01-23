Облавы на дорогах: в Калининграде запустили скрытые патрули

В Калининграде снова запустили скрытые патрули. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции.
Во время первого рейда в районе Донского — Театральной остановили пять водителей, которые управляли транспортными средствами, разговаривая по телефону. Каждого из шофёров оштрафовали на 1 500 рублей.
Подобные рейды продолжатся — полицейские будут следить за соблюдением и других правил.
В Зеленоградске по городу запустили передвижной фоторадар — «ПаркРайт». Камера, которая находится в салоне внешне непримечательного автомобиля, катается по улицам и фиксирует нарушения. Дальше следуют санкции.
Первым водителем, которому выписали штраф, стал обладатель BMW.