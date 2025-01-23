Лукашенко впервые вручил государственный Знак качества Беларуси

Напомним, что указ об учреждении Государственного знака качества глава государства подписал в январе 2024 года. Знак представляет из себя пятиугольник красного цвета, внутри которого находится перевернутая буква «К» и надпись Беларусь. Пять углов являются символами качества белорусской продукции. Речь идет про технологичность, эстетичность, безопасность, а также экологичность и инновационность.