Лукашенко впервые вручил государственный Знак качества Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января 2025 года впервые вручил государственный Знак качества Беларуси, информирует БелТА.
Напомним, что указ об учреждении Государственного знака качества глава государства подписал в январе 2024 года. Знак представляет из себя пятиугольник красного цвета, внутри которого находится перевернутая буква «К» и надпись Беларусь. Пять углов являются символами качества белорусской продукции. Речь идет про технологичность, эстетичность, безопасность, а также экологичность и инновационность.
Сообщается, что Государственный знак качества был присвоен карьерным самосвалам «БЕЛАЗ-7513», трактору BELARUS-1222.3, легковым шинам 215/60R17 модель BEL-402 96H, 225/65R17 модель BEL-411 102H от предприятия «Белшина».
Также Государственный знак качества присвоили льняным комплектам постельного белья торговой марки «Поле кветак» от «Оршанского льнокомбината», серии изделий мебели «Алези» (речь идет про мебель для спальни) от предприятия «Пинскдрев».
Знаком качества были отмечены сгущенное молоко с массовой долей жира 8,5% от Рогачевского молочноконсервного комбината, линейка черного горького шоколада без добавления сахара от «Коммунарки», твердый сыр от компании «Брест-Литовск». А еще Государственный знак качества был присвоен линии продуктов «Мясные подушечки» от Брестского мясокомбината и ряду других товаров.
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