Более 100 домов во Владивостоке останутся без электричества

Во Владивостоке завтра, 24 января, с 9:00 до 16:00 более 100 домов останутся без света. Как рассказали специалисты МУПВ «ВПЭС», на месте будут проводить аварийный ремонт.
Известно, что все дома, который останутся без электроснабжения, находятся в микрорайоне Чайка. Света не будет по данным адресам:
Дачная: 26 В.
Дачная1-я: 6а, 10б, 10 В, 10д, 10е, 12, 12а, 12 В, 18, 18а, 14, 14а, 51,16, 47, 49, 57а, 57б, 57 В, 55, 55а, 55б, 63, 61, 26, 26а, 26д, 28, 29а, 39, 35, 41, 35, 37, 39, 43, 45.
Лесная: 55 В, 131а, 155 г, 157, 159, 163, 167, 169.
Маковского: 2, 2 В, 4, 5, 6а, 6б, 6 В, 7, 7д, 8, 9, 10, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22.
Мусоргского: 51, 51 В, 35,51 В.
Проезд Радио: 10.
Профессора Куренцова: 1, 3, 5, 7, 9,11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33.
Радио: 16, 17, 19, 21, 44.
Радио пер.: 3, 5, 6а, 8, 9,11, 12,13, 14,18, 20, 22.
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