Академик Бычков: риск незамерзания Байкала влияет на экосистему

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Ученые СО РАН заявили о необходимости комплексных исследований ситуации на озере Байкал, где в 2025 году до сих пор не установился ледовый покров. Существующий риск незамерзания озера оказывает влияние на всю экосистему Байкала, сообщил на заседании президиума СО РАН академик Игорь Бычков, директор Иркутского филиала отделения.
«Такая вероятность (незамерзания озера — прим. ТАСС), к сожалению, сегодня существует. Очень полезно для Сибирского отделения успеть вовремя начать работы. Даже если лед 10 см, это совершенно другие характеристики, чем лед 1,5 м», — сказал он.
Президиум поддержал предложение Бычкова о подготовке обращения в Минобрнауки России для дополнительного исследования ледовой обстановки на озере. В ходе президиума ученый продемонстрировал спутниковый снимок Байкала, предоставленный Роскосмосом, где видно, что лед не установился даже на севере озера.
«Возникает несколько вопросов, начиная с гидрологических. Отсутствие льда — это повышенное испарение. Это отсутствие льда не только на Байкале, но и на реках, которые его питают. Это отдельные вопросы, связанные с тем, что снеговой покров, отражая солнечные лучи, провоцирует нагревание. Это отдельные экологические вопросы, связанные с тем, что один из эндемиков озера — байкальская нерпа — производит потомство только при определенных температурах», — сказал Бычков, добавив, что среднестатистическая дата замерзания Байкала — это 10 января.
В середине января в Приангарье установилась теплая, ветреная погода. Впоследствии ураган разрушил значительную часть льда в проливе Малое море на Байкале, что отделяет остров Ольхон от побережья. Матч звезд хоккея, планировавшийся на льду озера, был перенесен из-за теплой зимы.