Академик Бычков: риск незамерзания Байкала влияет на экосистему

«Возникает несколько вопросов, начиная с гидрологических. Отсутствие льда — это повышенное испарение. Это отсутствие льда не только на Байкале, но и на реках, которые его питают. Это отдельные вопросы, связанные с тем, что снеговой покров, отражая солнечные лучи, провоцирует нагревание. Это отдельные экологические вопросы, связанные с тем, что один из эндемиков озера — байкальская нерпа — производит потомство только при определенных температурах», — сказал Бычков, добавив, что среднестатистическая дата замерзания Байкала — это 10 января.