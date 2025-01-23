В Волгограде ради забега перекроют Нулевую продольную магистраль

Ежегодный легкоатлетический забег, который в этом году станет 78-м по счету, пройдет в нескольких дистанциях — 1, 5, и 10 км. Событие соберет школьников, студентов вузов и ссузов и других любителей бега. Участие в забеге будет бесплатным.