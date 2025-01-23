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В Алматы началась официальная регистрация мопедов

На днях в Алматы была осуществлена первая регистрация мопеда, которая прошла успешно: молодой алматинец получил технический паспорт на транспортное средство и государственный регистрационный номерной знак.

С пятого апреля 2025-го года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам. С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции, при наличии водительского удостоверения категории А1, А и В, прохождения технического осмотра и страхования гражданско-правовой ответственности.

В спецЦОНах города Алматы проводится регистрация мопедов. По состоянию на 23-е января 2025-го года, при оказании государственных услуг были поставлены на учет 16 мопедов.

В 2024-ом году внесены поправки в закон «О дорожном движении». Основная цель — упорядочить эксплуатацию мопедов.

Теперь водители мопедов являются полноправными участниками дорожного движения и на них распространяются все требования законов.

Уважаемые владельцы мопедов! С целью исключения нарушений требований законодательства, уведомляем вас о необходимости прохождения регистрации мопедов и получения водительского удостоверения категории А1 Айдын Меркимбаев.

Диана Курмангалиева.