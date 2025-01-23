В Алматы началась официальная регистрация мопедов

С пятого апреля 2025-го года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам. С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции, при наличии водительского удостоверения категории А1, А и В, прохождения технического осмотра и страхования гражданско-правовой ответственности.
В спецЦОНах города Алматы проводится регистрация мопедов. По состоянию на 23-е января 2025-го года, при оказании государственных услуг были поставлены на учет 16 мопедов.
В 2024-ом году внесены поправки в закон «О дорожном движении». Основная цель — упорядочить эксплуатацию мопедов.
Теперь водители мопедов являются полноправными участниками дорожного движения и на них распространяются все требования законов.
Уважаемые владельцы мопедов! С целью исключения нарушений требований законодательства, уведомляем вас о необходимости прохождения регистрации мопедов и получения водительского удостоверения категории А1 Айдын Меркимбаев.
Диана Курмангалиева.