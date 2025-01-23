В Алматы началась официальная регистрация мопедов

С пятого апреля 2025-го года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам. С указанной даты эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции, при наличии водительского удостоверения категории А1, А и В, прохождения технического осмотра и страхования гражданско-правовой ответственности.