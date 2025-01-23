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Калининградским водителям общественного транспорта планируют увеличить зарплату

Вопрос рассматривали с представителями профсоюза «Горавтоэлектротранс».

Источник: Reuters

Водителям общественного транспорта АО «Калининград-ГорТранс» планируют увеличить зарплату. Решение приняли во время переговоров, в которых участвовали представители профсоюза «Горавтоэлектротранс». Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«На повестке дня рассматривался важный вопрос — система оплаты труда в первую очередь водителей всех уровней и производственного персонала. Заработная плата водителей и производственного персонала на предприятии последние три года планомерно увеличивается. Но учитывая сегодняшнюю инфляцию и рост потребительских цен на товары и услуги, единогласно было принято решение об увеличении заработной платы с учётом финансово-экономических показателей и исполнения бизнес-плана предприятия», — говорится в сообщении.

В середине января сообщалось, что в «Калининград-ГорТрансе» за последние три года зарплаты водителей выросли почти наполовину.