Калининградским водителям общественного транспорта планируют увеличить зарплату

«На повестке дня рассматривался важный вопрос — система оплаты труда в первую очередь водителей всех уровней и производственного персонала. Заработная плата водителей и производственного персонала на предприятии последние три года планомерно увеличивается. Но учитывая сегодняшнюю инфляцию и рост потребительских цен на товары и услуги, единогласно было принято решение об увеличении заработной платы с учётом финансово-экономических показателей и исполнения бизнес-плана предприятия», — говорится в сообщении.