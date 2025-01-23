Иркутский астроном рассказал о явлении, произошедшем на Солнце 22 января

— Огромное облако из водорода, которое выглядело как темные волокна, под действием вспышки, произошедшей неподалеку, потеряло устойчивость. Электромагнитные силы выбросили вещество вверх, сгусток плазмы расширился, и в виде темных прядей стал двигаться на фоне солнечного диска. Конечно, это никакая не «чёрная плазма». Это водород, сравнительно плотный и относительно холодный (по сравнению с плазмой в короне), поэтому светится он не очень сильно, на светлом фоне выглядит как темная структура, — написал профессор в социальных сетях.