В Воронеже сократился срок оформления удостоверения многодетной семьи

Воронежцы смогут быстрее получать удостоверения, подтверждающие право на получение льгот для многодетных семей. Срок оформления сократился с 10 до пяти рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МФЦ в среду, 22 января.
Получить удостоверение можно лично, обратившись в центры «Мои Документы» Воронежской области. Теперь при подаче заявления необходимо предоставить фотографии обоих супругов размером 3×4 см, документы, удостоверяющие личность, копии свидетельств о рождении детей с предъявлением оригиналов и другие. Полный перечень представлен на сайте МФЦ Воронежской области по ссылке.
Также удостоверение многодетной семьи можно получить онлайн в виде QR-кода через портал Госуслуг. После появления сведений документ в формате pdf с QR‑кодом можно скачать для предъявления.
В МФЦ напомнили, что многодетной признается семья, в составе которой воспитываются и содержатся трое и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети), а также обучающиеся на очном отделении — до достижения 23 лет.