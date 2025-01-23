В Воронеже сократился срок оформления удостоверения многодетной семьи

В МФЦ напомнили, что многодетной признается семья, в составе которой воспитываются и содержатся трое и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети), а также обучающиеся на очном отделении — до достижения 23 лет.