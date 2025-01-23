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День освобождения Воронежа отметят концертами

Стала известна программа празднования 82-летия освобождения Воронежа от фашистов.

Источник: Комсомольская правда

В 8 утра 25 января в храмах пройдут богослужения в память погибших воинов.

А утром накануне памятной даты, 24 января, у музея-диорамы, мемориального комплекса «Чижовский плацдарм», у памятника Славы и других воинских захоронениях состоятся церемония возложения цветов и венков. В культурных и образовательных учреждениях, а также в школах искусств пройдут открытые уроки мужества, творческие конкурсы рисунков и плакатов, выставки, посвященные памятной дате.

24 января в 16.00 в филармонии запланирован бесплатный концерт (12+), посвященный памятной дате. Артисты Губернаторского эстрадно-духового оркестра, солисты Елена Старкова, Светлана Шкарупина, Михаил Роднов исполнят произведения Аедоницкого, Мигули, Таривердиева, Газманова.

А 25 января в 14.00 студенты отделения «Инструменты народного оркестра» Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей выступят с праздничной программой (6+) в военно-патриотическом музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43). В концерте примет участие оркестр русских народных инструментов под руководством Егора Карещикова и Михаил Ефименко. Музыканты сыграют произведения русских, советских и современных композиторов, а также пьесы на темы военных лет.

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