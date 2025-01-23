День освобождения Воронежа отметят концертами

А утром накануне памятной даты, 24 января, у музея-диорамы, мемориального комплекса «Чижовский плацдарм», у памятника Славы и других воинских захоронениях состоятся церемония возложения цветов и венков. В культурных и образовательных учреждениях, а также в школах искусств пройдут открытые уроки мужества, творческие конкурсы рисунков и плакатов, выставки, посвященные памятной дате.