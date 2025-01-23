Директор уфимской инженерной компании задолжал подчиненным почти 900 тыс. рублей

В Уфе глава компании предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Следствием было установлено, что директор инженерной компании «Комплексные решения» в 2021—2022 годах не выплачивал в полном объеме заработную плату пяти работникам. Сумма задолженности составила более 870 тысяч рублей. Известно, что в этот период на счета организации поступило свыше 17 миллионов рублей, которые по указанию руководителя предприятия в нарушение установленной законом очередности были потрачены на то, чтобы рассчитаться с контрагентами, оплатить хозяйственные расходы, а также на другие цели, связанные с обеспечением деятельности компании и не связанные с оплатой труда.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». На недвижимость обвиняемого наложили арест на общую сумму более чем в два миллиона рублей. В ближайшее время материалы дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.
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