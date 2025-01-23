Директор уфимской инженерной компании задолжал подчиненным почти 900 тыс. рублей

Следствием было установлено, что директор инженерной компании «Комплексные решения» в 2021—2022 годах не выплачивал в полном объеме заработную плату пяти работникам. Сумма задолженности составила более 870 тысяч рублей. Известно, что в этот период на счета организации поступило свыше 17 миллионов рублей, которые по указанию руководителя предприятия в нарушение установленной законом очередности были потрачены на то, чтобы рассчитаться с контрагентами, оплатить хозяйственные расходы, а также на другие цели, связанные с обеспечением деятельности компании и не связанные с оплатой труда.