Пятерых приморских школьников выписали из больницы после отравления

Второклассников, которые отравились в школе крысиным ядом, выписали из больницы. Врачи промыли им желудки, но держали в медицинском учреждении до получения результатов анализов.
Напомним, что в поселке Покровка школьники на перемене контактировали с химическим средством, которое находилось под трубой, после чего им стало плохо. В СК уточняли, что речь идет о средстве для дезинфекции, которое дети употребили, позже выяснилось, что это крысиный яд. Учащихся отвезли в больницу 20 января.
Следственный комитет края возбудил уголовное дело после происшествия. На месте допросили сотрудников и директора школы.
Ранее также сообщалось, что на Камчатке будут судить мужчину за попытку съесть бездомного пса.