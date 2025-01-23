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Пятерых приморских школьников выписали из больницы после отравления

Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов.

Источник: Комсомольская правда

Второклассников, которые отравились в школе крысиным ядом, выписали из больницы. Врачи промыли им желудки, но держали в медицинском учреждении до получения результатов анализов.

Напомним, что в поселке Покровка школьники на перемене контактировали с химическим средством, которое находилось под трубой, после чего им стало плохо. В СК уточняли, что речь идет о средстве для дезинфекции, которое дети употребили, позже выяснилось, что это крысиный яд. Учащихся отвезли в больницу 20 января.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело после происшествия. На месте допросили сотрудников и директора школы.

Ранее также сообщалось, что на Камчатке будут судить мужчину за попытку съесть бездомного пса.

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