Пятерых приморских школьников выписали из больницы после отравления

Напомним, что в поселке Покровка школьники на перемене контактировали с химическим средством, которое находилось под трубой, после чего им стало плохо. В СК уточняли, что речь идет о средстве для дезинфекции, которое дети употребили, позже выяснилось, что это крысиный яд. Учащихся отвезли в больницу 20 января.