В Новосибирской области пять женщин родили детей в возрасте 50+

Средний возраст первых родов в Новосибирске — 28 лет. Специалисты отмечают тенденцию к увеличению возраста материнства. Многие женщины предпочитают становиться мамами уже после 30 лет. Это сказывается на общих показателях рождаемости — в 2024 году в регионе появилось на 1352 ребенка меньше, чем в 2023.