В Новосибирской области пять женщин родили детей в возрасте 50+

В 2024 году в Новосибирской области появились на свет 24 923 ребенка. Из них 12 992 — мальчики, 11 931 — девочки. Такую статистику приводит VN.ru со ссылкой на управление по делам ЗАГС региона.
В ЗАГСе добавили, что 210 детей родились у несовершеннолетних матерей.
А пятеро женщин стали мамами в возрасте от 50 лет и старше. У большинства это первые дети. Но есть и многодетные родительницы, которые родили третьих детей. У всех пятерых женщин родились девочки.
Средний возраст первых родов в Новосибирске — 28 лет. Специалисты отмечают тенденцию к увеличению возраста материнства. Многие женщины предпочитают становиться мамами уже после 30 лет. Это сказывается на общих показателях рождаемости — в 2024 году в регионе появилось на 1352 ребенка меньше, чем в 2023.
Ранее «Прецедент» писал: с 1 января увеличились размеры детских пособий, которые зависят от прожиточного минимума.
Екатерина СОСНИНА.