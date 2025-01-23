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Из-за ЧС в Черном море массовых отмен бронирований в Крыму нет

Спрос на майские праздники и лето в Крыму держится на уровне прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве туризма Крыма сообщили, что в связи с разливом мазута в Черном море в регионе не наблюдается массового отказа от бронирования летнего отдыха.

Крым активно готовится к предстоящему курортному сезону 2025 года. По словам представителей гостиничного и туристического секторов, спрос на майские праздники и летний период остаётся на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже превышает.

Несмотря на сложную ситуацию в акватории Черного моря, массовых отмен бронирований не наблюдалось. Эксперты отмечают, что Южный берег Крыма по-прежнему остается наиболее популярным местом отдыха на полуострове.

Власти региона продолжают внимательно следить за ситуацией и вместе с волонтерами делают все возможное, чтобы к началу сезона она стабилизировалась.

туризм и отдых