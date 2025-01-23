Туристический налог не планируется вводить в Иркутске — Руслан Болотов

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что туристический налог не планируется вводить на территории областного центра. Об этом стало известно на пресс-конференции градоначальника сегодня, 23 января. Напомним, ранее стало известно о введении такого налога на территории 34 муниципальных образований в Приангарье уже с этого года, передает ИА IrkutskMedia.