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Туристический налог не планируется вводить в Иркутске — Руслан Болотов

С этого года он начнет действовать в Приангарье на территории 34 муниципальных образований.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что туристический налог не планируется вводить на территории областного центра. Об этом стало известно на пресс-конференции градоначальника сегодня, 23 января. Напомним, ранее стало известно о введении такого налога на территории 34 муниципальных образований в Приангарье уже с этого года, передает ИА IrkutskMedia.

Данный обязательный платеж заменит ранее действовавший курортный сбор и будет уплачиваться организациями и физическими лицами, предоставляющими услуги временного проживания. Налоговые ставки будут расти на 1% ежегодно, начиная с 1% от цены проживания в 2025 году.

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