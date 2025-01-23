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Администрация президента Беларуси высказала опасения о манипуляциях в соцсетях

Администрация президента Беларуси высказала опасения из-за соцсетей.

Источник: Комсомольская правда

В Администрации президента Беларуси высказались о социальных сетях и манипуляциях, сообщает БелТА.

В частности, замглавы Администрации президента Владимир Перцов обратил внимание на то, что изначально соцсети создавались для общения и обмена мнениями, но сейчас они превратились в мощный инструмент манипуляции. И теперь соцсети — это инструмент, который «не просто подкидывает информацию, но и формирует личные предпочтения пользователей». Перцов заметил, что персонализированными становятся реклама и новости, но еще происходят манипуляции психотипами пользователей.

— Социальные новости формируют для вас ленту, подкидывают новости и рекламу, которые вам не нужны. Все это подбрасывается через ваши горизонтальные связи с друзьями и родственниками, — прокомментировал чиновник.

Здесь же Песков сказал о том, что соцсетям удается собирать информацию о пользователях так точно, что они могут «угадать» предпочтения, когда пользователи еще и не искали товары или услуги. И что сегодня достаточно произнести вслух какие-то слова, например, «пластиковые окна» или «садовые инструменты», и соцсети уже начнут подсовывать такую рекламу.

— Через ваши ленты пытаются сформировать мировоззрение, отношение к событиям и людям, — уверен он.

При этом представитель Администрации президента сказал о том, что молодые люди все же в силу информационного потока способны отличать правду от вымысла и умело анализируют поступающие данные. Мол, современное молодое поколение это не «молодежь 90-х».

— Вы выросли в эпоху переполненных информационных потоков, вы умеете критически оценивать то, что вам показывают, — заключил Владимир Перцов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о запрете в отношении блогеров в Беларуси: «Настороженность такая есть».