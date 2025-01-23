Администрация президента Беларуси высказала опасения о манипуляциях в соцсетях

Здесь же Песков сказал о том, что соцсетям удается собирать информацию о пользователях так точно, что они могут «угадать» предпочтения, когда пользователи еще и не искали товары или услуги. И что сегодня достаточно произнести вслух какие-то слова, например, «пластиковые окна» или «садовые инструменты», и соцсети уже начнут подсовывать такую рекламу.