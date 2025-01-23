Передвижной кардиологический комплекс начал работу в Ростовской области

К слову, подобные консультации проводятся уже много лет, но до этого прием людей обычно вели на площадке местного медучреждения, а не в транспорте, оборудованном современной техникой. Кроме того, по словам главврача РОКБ Вячеслава Коробки, новый формат позволяет врачам работать в более тесной связи друг с другом.