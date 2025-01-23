Передвижной кардиологический комплекс начал работу в Ростовской области

В Ростовской области начал работу кардиомобиль Областной клинической больницы (РОКБ). Первый пилотный выезд нового спецтранспорта состоялся в станицу Старочеркасскую, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Посетители кардиомобиля смогли получить консультации кардиолога, а также специалистов ультразвуковой, функциональной, лабораторной диагностики, не выезжая в Ростов-на-Дону.
К слову, подобные консультации проводятся уже много лет, но до этого прием людей обычно вели на площадке местного медучреждения, а не в транспорте, оборудованном современной техникой. Кроме того, по словам главврача РОКБ Вячеслава Коробки, новый формат позволяет врачам работать в более тесной связи друг с другом.
Запуск кардиомобиля также прокомментировал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. По словам чиновника, медицинский транспорт позволит оказывать помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в любом населенном пункте региона. Это должно повысить доступность и качество медицины.
Добавим, кардиомобиль приобрели в 2024 году на средства областного бюджета. График его выездов собираются корректировать. Планируется, что приемы пациентов в отдаленных территориях области специалисты будут проводить два-три раза в неделю.