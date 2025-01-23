В Новосибирске отправили в СИЗО застройщика долгостроя Pool House

Октябрьский районный суд города Новосибирска изменил меру пресечения застройщику долгостроя Pool House Сергею Степанову. Его подозревают в мошенничестве.
«Вместо подписки о невыезде и надлежащего поведения Степанов два месяца проведет в СИЗО», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Причиной для смены меры пресечения стало нарушение: Степанов фактически не проживал по адресу, который указал следователь. Адвокаты утверждали, что их подзащитный в настоящее время занимается строительством незавершенного объекта. Но суд это не удовлетворило.
Напомним, по данным следствия, с 2010 по 2021 год Сергей Степанов, руководивший ООО «Многопрофильная клиника», организовал привлечение денежных средств от участников долевого строительства здания в Новосибирске на улице Тополевой, 5. До настоящего времени здание в эксплуатацию не ввели.
На Степанова завели уголовное дело за мошенничество. Ранее суд наложил арест на имущество застройщика Pool House.