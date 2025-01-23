Федеральные и региональные пособия и льготы для женщин, воспитывающих ребенка самостоятельно

Это относительно новая мера поддержки, ее ввели в 2023 году. Пособие заменяет несколько других выплат: пособие беременным при ранней постановке на учет, по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Его размер зависит от прожиточного минимума для детей в регионе проживания семьи, дохода мамы и количества детей. Единое пособие могут получить матери-одиночки с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12 недели, при соблюдении ряда условий. В частности, для получения пособия необходимо подтвердить, что доход на одного члена семьи не превышает сумму прожиточного минимума.